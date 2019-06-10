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10.06.2019, 09:55

В Казахстане избрали нового президента

В Казахстане избрали нового президента - Фото
Касым-Жомарт Токаев (фото - пресс-служба президента Казахстана)

На пост претендовали семь кандидатов. По данным ЦИК, явка составила 77,4%

В Казахстане на внеочередных президентских выборах победил 65-летний Касым-Жомарт Токаев, который временно исполнял обязанности главы страны после отставки спустя 29 лет на посту Нурсултана Назарбаева. Предварительные данные озвучил замглавы ЦИК Казахстана Константин Петров, передает nur.kz.

Сказано, что Токаев набрал 70,76% голосов (проголосовали 6 504 054 граждан). У его ближайшего соперника Амиржана Косанова 16,02% голосов, за него проголосовали 1 472 733 казахстанца.

8 июня, в день голосования проходили акции протеста в Астане, Нур-Султане и Шымкенте. В МВД Казахстана рассказали, что правоохранители задержали около 500 человек - все "провокаторы".

19 марта Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Он возглавлял страну с 1990 года. Его очередной президентский срок должен был истечь в 2020 году. 20 марта 65-летний Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал временным президентом страны.

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Теги: цик, казахстан, Касым-Жомарт Токаев
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