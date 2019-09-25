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Стенограмма Трампа-Зеленского. Появилась реакция Клинтон

Стенограмма Трампа-Зеленского. Появилась реакция Клинтон - Фото
Хиллари Клинтон (фото - EPA) Фото: EPA
25.09.2019, 19:15

Американский президент, убеждена Клинтон, предал США

Экс-государственный секретарь США, представитель Демократической партии Хилари Клинтон отреагировала на опубликованную стенограмму разговора американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом она написала в Twitter.

Трамп, по мнению Клинтон, предал США. "Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он является явной и настоящей опасностью для вещей, которые делают нас сильными и свободными", - заявила она.

И добавила, что поддерживает импичмент американскому президенту.

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Хилари Клинтон дональд трамп стенограмма разговор с Зеленским импичмент Трампу
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