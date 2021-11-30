Столтенберг: НАТО может быстро развернуть в Латвии 40 000 военных в случае необходимости

НАТО в краткие сроки может разместить в Латвии 40 000 военных в случае необходимости. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

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У Столтенберга спросили, может ли НАТО увеличить свое присутствие в Литве в связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью.

Генсек Альянса ответил, что НАТО с 2014 года значительно расширило присутствие в регионе после начала агрессии России против Украины. По его словам, фактически было реализовано самое крупное усиление коллективной обороны со времен холодной войны – в трех странах Балтии и Польше находятся четыре боевые группы.

"Мы утроили численность Сил реагирования НАТО до более чем 40 000 военнослужащих, при необходимости они могут быть развернуты в краткие сроки", – сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что Альянс проводит больше учений и усиливает сотрудничество, чтобы защищать от потенциальных угроз всех союзников, но в особенности – восточный фланг НАТО, в частности страны Балтии. При этом он добавил, что НАТО постоянно оценивает, нужна ли корректировка военного присутствия блока.

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Марк Сировой

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