Столтенберг: Сокращение миссии России в НАТО не связано с каким-то конкретным событием

Сокращение миссии России в НАТО не связано с каким-то конкретным событием, причиной решения Альянса стал рост злонамеренной активности РФ в целом. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отметил Столтенберг, высланные восемь человек были незаявленными офицерами российской разведки.

По его словам, деятельность "восьмерки" не соответствовала их аккредитации. Генсек охарактеризовал уровень отношений с Россией как самый низкий со времен окончания холодной войны.

"Это из-за поведения России. Мы видели их агрессивные действия", – сказал он, напомнив о наращивании военной мощи России вдоль украинской границы и о нарушении договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД).

Столтенберг сказал, что НАТО продолжит "двойственный" подход к России, который подразумевает оборону и диалог.

"Мы готовы также созвать заседание совета Россия-НАТО. Мы действительно давно приглашали Россию. Пока Россия не ответила положительно", – сказал генсек.

Он отметил, что на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН в прошлом месяце ему не удалось договориться о новом заседании совета.

В апреле 2021 года Чехия реализовала ультиматум и выслала из страны всех дипломатов РФ.

Латвия, Литва и Эстония поддержали Прагу и выслали "дипломатов" России.

5 октября сенаторы призвали президента США Джо Байдена выслать из США 300 российских "дипломатов".

Вчера НАТО решил лишить аккредитации восьмерых российских дипломатов в штаб-квартире Альянса в Брюсселе и понизить в должности еще двух. Их подозревают в "злонамеренных действиях" в отношении стран-членов НАТО.

Читайте также: Как Лавров нагрубил НАТО. История с закрытых переговоров

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.