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Столтенберг: Сокращение миссии России в НАТО не связано с каким-то конкретным событием

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 17:59
Столтенберг: Сокращение миссии России в НАТО не связано с каким-то конкретным событием - Фото
Йенс Столтенберг (фото - NATO)

Сокращение миссии России в НАТО не связано с каким-то конкретным событием, причиной решения Альянса стал рост злонамеренной активности РФ в целом. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

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Как отметил Столтенберг, высланные восемь человек были незаявленными офицерами российской разведки.

По его словам, деятельность "восьмерки" не соответствовала их аккредитации. Генсек охарактеризовал уровень отношений с Россией как самый низкий со времен окончания холодной войны.

"Это из-за поведения России. Мы видели их агрессивные действия", – сказал он, напомнив о наращивании военной мощи России вдоль украинской границы и о нарушении договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД).

Столтенберг сказал, что НАТО продолжит "двойственный" подход к России, который подразумевает оборону и диалог.

"Мы готовы также созвать заседание совета Россия-НАТО. Мы действительно давно приглашали Россию. Пока Россия не ответила положительно", – сказал генсек.

Он отметил, что на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН в прошлом месяце ему не удалось договориться о новом заседании совета.

  • В апреле 2021 года Чехия реализовала ультиматум и выслала из страны всех дипломатов РФ.
  • Латвия, Литва и Эстония поддержали Прагу и выслали "дипломатов" России.
  • 5 октября сенаторы призвали президента США Джо Байдена выслать из США 300 российских "дипломатов".
  • Вчера НАТО решил лишить аккредитации восьмерых российских дипломатов в штаб-квартире Альянса в Брюсселе и понизить в должности еще двух. Их подозревают в "злонамеренных действиях" в отношении стран-членов НАТО.

Читайте также: Как Лавров нагрубил НАТО. История с закрытых переговоров

Наталия Медведева
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