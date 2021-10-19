Страны НАТО проводят учения с ядерным оружием
19.10.2021, 14:54
Истребитель F-35 (Скриншот Youtube/CNBC)
Страны НАТО начали ежегодные учения Steadfast Noon по защите с помощью ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении Альянса.
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Учения начались 18 октября и включают в себя тренировочные полеты на истребителях, оснащенных ядерным оружием, также на обычных боевых самолетах, разведчиках.
Отмечается, что учения не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями. В то же время главы стран НАТО заявили, что "с учетом ухудшающейся обстановки с безопасностью в Европе" важно создать надежный и единый ядерный альянс.
- В апреле 2021 года в США заговорили о необходимости модернизировать ядерные силы сдерживания из-за растущего ядерного потенциала России и Китая.
- В августе стало известно, что Китай строит более 200 шахт для баллистических ракет с ядерными боеголовками.
- 17 октября FT сообщили, что Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету. В КНР это отрицают.
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