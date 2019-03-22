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22.03.2019, 17:35

Стрельба в Утрехте: подозреваемый признал вину

Стрельба в Утрехте: подозреваемый признал вину - Фото
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Мужчина заявил, что действовал один

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37-летний турок Гокмен Танис, подозреваемый в убийстве трех человек в результате стрельбы на трамвае голландского города Утрехт, признал свою вину в суде. Об этом заявила сторона обвинения, сообщает Reuters.

Мужчина также заявил, что действовал один.

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Следствие выясняет, имел ли он другие личные мотивы.

Прокуроры не предоставили никаких подробностей признания Таниса, сославшись на важность дальнейшего расследования.

18 марта в Утрехте, в трамвае вооруженные люди открыли стрельбу по пассажирам. По предварительной информации, стрельбу вели несколько человек. Они скрылись с места происшествия. Власти Нидерладов назвали произошедшее террористическим актом. 

18 марта по подозрению в совершении этого преступления полиция задержала 37-летнего гражданина Турции Гокмена Таниса.

20 марта полиция задержала еще одного подозреваемого.

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Теги: Утрехт, стрельба, терроризм, голландия
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