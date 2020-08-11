Стрельба во время брифинга Трампа. Секретная служба США рассказала подробности

Во время инцидента периметр Белого дома не был нарушен, находившиеся внутри охранники Секретной службы опасности не подверглись

После стрельбы возле Белого дома, в результате которой охрана президента США прервала брифинг и вывела Дональда Трампа, в больницу доставили подозреваемого и офицера Секретной службы (USSS). Об этом сообщает пресс-служба USSS.

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Как отмечается, вчера, 10 августа, в 17:53 по местному времени к офицеру подразделения Секретной службы США, который стоял на посту на углу 17-й улицы и северо-западной Пенсильвания-авеню – это часть периметра территории Белого дома, приблизился 51-летний подозреваемый и крикнул, что он вооружен.

"Затем подозреваемый обернулся, агрессивно подбежал к офицеру и тянущим движением вынул какой-то предмет из его одежды. Затем он присел в позицию стрелка, как будто он собирается выстрелить из оружия. Офицер Секретной службы разрядил оружие, попав в

человеку в туловище. Офицеры немедленно оказали первую помощь подозреваемому, к нему были вызваны спасатели и служба неотложной помощи. Подозреваемого и офицера доставили в местные больницы", – сообщает USSS.

Подчеркивается, что во время инцидента периметр Белого дома не был нарушен, находившиеся внутри охранники Секретной службы опасности не подверглись.

Ранее сегодня сообщалось, что охрана Трампа без объяснения причин увела его с пресс-конференции. Как оказалось, неизвестный открыл стрельбу возле Белого дома. Позже Трамп вернулся к журналистам и заявил, что нападавший ранен и госпитализирован.

с пресс-конференции. Как оказалось, неизвестный открыл стрельбу возле Белого дома. Позже Трамп вернулся к журналистам и заявил, что нападавший ранен и госпитализирован. 6 августа трое подростков проникли в поместье Трампа во Флориде с полуавтоматическим АК-47.

Наталия Медведева

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