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Стрельба во время брифинга Трампа. Секретная служба США рассказала подробности

11.08.2020, 16:58
Стрельба во время брифинга Трампа. Секретная служба США рассказала подробности - Фото
Сотрудник Секретной службы уводит Дональда Трампа с брифинга (Фото: EPA-EFE/Stefani Reynolds / POOL)

Во время инцидента периметр Белого дома не был нарушен, находившиеся внутри охранники Секретной службы опасности не подверглись

После стрельбы возле Белого дома, в результате которой охрана президента США прервала брифинг и вывела Дональда Трампа, в больницу доставили подозреваемого и офицера Секретной службы (USSS). Об этом сообщает пресс-служба USSS.

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Как отмечается, вчера, 10 августа, в 17:53 по местному времени к офицеру подразделения Секретной службы США, который стоял на посту на углу 17-й улицы и северо-западной Пенсильвания-авеню – это часть периметра территории Белого дома, приблизился 51-летний подозреваемый и крикнул, что он вооружен.

"Затем подозреваемый обернулся, агрессивно подбежал к офицеру и тянущим движением вынул какой-то предмет из его одежды. Затем он присел в позицию стрелка, как будто он собирается выстрелить из оружия. Офицер Секретной службы разрядил оружие, попав в

человеку в туловище. Офицеры немедленно оказали первую помощь подозреваемому, к нему были вызваны спасатели и служба неотложной помощи. Подозреваемого и офицера доставили в местные больницы", – сообщает USSS.

Подчеркивается, что во время инцидента периметр Белого дома не был нарушен, находившиеся внутри охранники Секретной службы опасности не подверглись.

  • Ранее сегодня сообщалось, что охрана Трампа без объяснения причин увела его с пресс-конференции. Как оказалось, неизвестный открыл стрельбу возле Белого дома. Позже Трамп вернулся к журналистам и заявил, что нападавший ранен и госпитализирован.
  • 6 августа трое подростков проникли в поместье Трампа во Флориде с полуавтоматическим АК-47. 
Наталия Медведева
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