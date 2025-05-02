Суд ООН завершил слушания по блокированию гуманитарной помощи Газе

Ожидается, что суд объявит решение через несколько месяцев

Газа (Фото: MOHAMMED SABER/EPA)

Международный суд Организации объединенных наций в пятницу, 2 мая, завершил неделю слушаний по обязательствам Израиля обеспечить поступление гуманитарной помощи палестинцам в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Associated Press.

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В ходе слушаний палестинская делегация обвинила Израиль в нарушении международного права на оккупированных территориях.

Израиль опроверг обвинения и назвал судебное разбирательство предвзятым. Страна не присутствовала на слушаниях, а предоставила суду 38-страничное письменное объяснение.

Как отмечает агентство, слушания проходят на фоне того, что система гуманитарной помощи в Газе приближается к коллапсу, а усилия по прекращению огня остаются в тупике.

Израиль блокирует поступление продуктов, топлива, лекарств и других гуманитарных товаров в Газу со 2 марта. Он возобновил бомбардировки 18 марта и захватил значительную часть территории Газы.

Выводы суда ООН считаются "необязательными", поскольку отсутствуют прямые санкции за их игнорирование.

Однако договор о защите, который страны должны предоставлять персоналу ООН, говорит, что споры должны разрешаться путем консультативного заключения Международного суда, и это заключение "признается сторонами как решающее".

Ожидается, что суд примет решение через несколько месяцев.

В прошлом году в отдельном производстве Международный суд ООН осудил израильскую оккупацию палестинских территорий, признав присутствие Израиля в Газе незаконным и призвав к его прекращению. Суд заявил, что Израиль препятствует праву палестинцев на самоопределение.