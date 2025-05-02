Суд ООН завершив слухання щодо блокування гуманітарної допомоги Газі
Міжнародний суд Організації об'єднаних націй у п'ятницю, 2 травня завершив тиждень слухань щодо зобов'язань Ізраїлю забезпечити надходження гуманітарної допомоги палестинцям у Газі й на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє Associated Press.
Під час слухань палестинська делегація звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права на окупованих територіях.
Ізраїль заперечив звинувачення й назвав судовий розгляд упередженим. Країна не була присутня на слуханнях, а надала суду 38-сторінкове письмове пояснення.
Як зазначає агенція, слухання відбуваються на тлі того, що система гуманітарної допомоги в Газі наближається до колапсу, а зусилля щодо припинення вогню залишаються в глухому куті.
Ізраїль блокує надходження продуктів, палива, ліків та інших гуманітарних товарів до Гази з 2 березня. Він відновив бомбардування 18 березня та захопив значну частину території Гази.
Висновки суду ООН вважаються "необов’язковими", оскільки немає прямих санкцій за їх ігнорування.
Однак договір про захист, який країни повинні надавати персоналу ООН, говорить, що спори мають вирішуватися шляхом консультативного висновку Міжнародного суду, і цей висновок "визнається сторонами як вирішальний".
Очікується, що суд ухвалить рішення за декілька місяців.
Минулого року в окремому провадженні Міжнародний суд ООН засудив ізраїльську окупацію палестинських територій, визнавши присутність Ізраїлю у Газі незаконною та закликавши до її припинення. Суд заявив, що Ізраїль перешкоджає праву палестинців на самовизначення.
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