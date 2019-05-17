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17.05.2019, 09:22

Суд постановил снова взять под стражу экс-информатора WikiLeaks

Суд постановил снова взять под стражу экс-информатора WikiLeaks - Фото
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Челси Мэннинг отказывается давать показания большому жюри, объясняя это причинами этического характера

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Федеральный суд Александрии штата Вирджинии 16 мая распорядился вновь взять под стражу бывшего аналитика военной разведки США Челси Мэннинг, передавшую секретные документы интернет-порталу WikiLeaks. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Постановление вынесено в связи с тем, что недавно освобожденная из тюрьмы Мэннинг в очередной раз отказалась дать показания по делу WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа.

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Бывшая военнослужащая подчеркнула, что не будет исполнять требования большого жюри - коллегии присяжных заседателей, которые в США определяют обоснованность и целесообразность предъявления обвинений. "Угроза снова оказаться в тюрьме - возможно, уже сегодня - не изменит моей позиции", - отметила Мэннинг.

Адвокаты экс-аналитика разведки обратились в суд с запросом о том, могла ли Мэннинг быть подвергнута незаконному электронному наблюдению со стороны американских спецслужб.

10 мая 2019 года сообщалось, что Мэннинг освободили из федеральной тюрьмы после 62 дней заключения.

8 марта ее арестовали за отказ дать показания по расследованиям Wikileaks.

Во время короткого заседания суда Мэннинг подтвердила, что не намерена давать показания. Она также выступила против секретности процесса Большого жюри и заявила, что уже рассказала все, что ей известно. Адвокаты просили отправить Мэннинг под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

В 2010 году военный Бредли Мэннинг занимался анализом разведданных по Ираку и обнаружил видео с расстрелом людей из американского военного самолета. Он выложил видео в сеть. Позже Мэннига арестовали. Ему могли присудить 52 года тюрьмы, однако срок составил 35 лет.

На следующий день после объявления приговора Мэннинг заявил, что хочет изменить имя и пол.

В январе 2017 года на тот момент президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг.

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Теги: Челси Мэннинг, суд, арест, wikileaks
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