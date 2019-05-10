Экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг выпустили из тюрьмы

Челси Мэннинг (фото - ЕРА)

Бывшего аналитика разведки американской армии и экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из федеральной тюрьмы после 62 дней заключения, передает CNN.

Мэннинг находилась в Центре заключения Уильяма Дж. Трусдейла в Александрии, штат Вирджиния.

Реклама

8 марта ее арестовали за отказ дать показания по расследованиям Wikileaks.

Во время короткого заседания суда Мэннинг подтвердила, что не намерена давать показания. Она также выступила против секретности процесса Большого жюри и заявила, что уже рассказала все, что ей известно. Адвокаты просили отправить Мэннинг под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

В 2010 году военный Бредли Мэннинг занимался анализом разведданных по Ираку и обнаружил видео с расстрелом людей из американского военного самолета. Он выложил видео в сеть. Позже Мэннига арестовали. Ему могли присудить 52 года тюрьмы, однако срок составил 35 лет.

На следующий день после объявления приговора Мэннинг заявил, что хочет изменить имя и пол.

В январе 2017 года на тот момент президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг.

В мае 2017-го она вышла на свободу.

Читайте также: Ассанжа приговорили к тюремному заключению