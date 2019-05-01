Ассанжа приговорили к тюремному заключению

Джулиан Ассанж (фото - EPA)

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Об этом сообщает The Daily Beast.

Ассанж после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Власти Швеции обвинили его в изнасиловании.

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11 апреля Ассанжа арестовали в Лондоне.

Его политическое убежище и гражданство Эквадора отозвали. Президент Эвадора сказал, что Ассанж неоднократно нарушал международные конвенции и договор о проживании. США подали запрос на экстрадицию.