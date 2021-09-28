Суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления военных США в Афганистане

Международный уголовный суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на главного прокурора МУС Карима Хана.

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По его словам, сосредоточиться нужно на расследовании действий боевиков радикального исламистского движения Талибан и террористической организации Исламское государство.

Он акцентировал внимание на "тяжести, масштабах и продолжительном характере" преступлений, совершенных боевиками. По словам Хана, с приходом к власти талибов расследование их военных преступлений в период с 2003 по 2014 годы должно быть начато заново. Поскольку у МУС ограничены ресурсы, заметил Хан, нужно будет сосредоточиться на делах, которые с наибольшей вероятностью приведут к вынесению приговоров.

В администрации США приветствовали решение МУС сосредоточиться на самых серьезных преступлениях. Но правозащитные организации раскритиковали это решение. В частности, Amnesty International призвала привлечь к ответственности американских военных за атаку беспилотников в Кабуле в августе этого года, когда были убиты 10 мирных жителей.

13 сентября 2021 года Талибан убил не менее 20 мирных жителей в афганской долине Панджшер, где происходили боевые действия между талибами и силами сопротивления.

25 сентября талибы повесили на главной площади города Герат на подъемном кране тело человека, который якобы был убит полицией за похищение людей.

26 сентября Талибан запретил парикмахерам в провинции Гильменд брить или подстригать бороды, потому что это "нарушает законы ислама".

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Виктория Найдёнова

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