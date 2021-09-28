UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления военных США в Афганистане

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 09:58
Суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления военных США в Афганистане - Фото
Боевики Талибана в Кабуле (Фото: ЕРА)

Международный уголовный суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на главного прокурора МУС Карима Хана.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, сосредоточиться нужно на расследовании действий боевиков радикального исламистского движения Талибан и террористической организации Исламское государство.

Он акцентировал внимание на "тяжести, масштабах и продолжительном характере" преступлений, совершенных боевиками. По словам Хана, с приходом к власти талибов расследование их военных преступлений в период с 2003 по 2014 годы должно быть начато заново. Поскольку у МУС ограничены ресурсы, заметил Хан, нужно будет сосредоточиться на делах, которые с наибольшей вероятностью приведут к вынесению приговоров.

В администрации США приветствовали решение МУС сосредоточиться на самых серьезных преступлениях. Но правозащитные организации раскритиковали это решение. В частности, Amnesty International призвала привлечь к ответственности американских военных за атаку беспилотников в Кабуле в августе этого года, когда были убиты 10 мирных жителей.

  • 13 сентября 2021 года Талибан убил не менее 20 мирных жителей в афганской долине Панджшер, где происходили боевые действия между талибами и силами сопротивления. 
  • 25 сентября талибы повесили на главной площади города Герат на подъемном кране тело человека, который якобы был убит полицией за похищение людей.
  • 26 сентября Талибан запретил парикмахерам в провинции Гильменд брить или подстригать бороды, потому что это "нарушает законы ислама".

Читайте также: Талибы назначили представителя в ООН и просят о выступлении на Генассамблее 

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
исламское государство Афганистан гаага талибан международный уголовный суд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 