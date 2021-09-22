Талибы назначили представителя в ООН и просят о выступлении на Генассамблее

Талибы попросили о выступлении своего представителя на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Reuters.

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Министр иностранных дел исламистского движения Талибан Амир Хан Муттаки обратился с просьбой о выступлении представителя талибов Сухейля Шахина на заседании Генассамблеи ООН в письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу.

Представитель Гуттериша Фархан Хак подтвердил получение письма Муттаки. Обращение создает конфликт между талибами и послом Афганистана в ООН Гуламом Исакзаем, представляющим свергнутое в августе правительство.

По словам Хака, конкурирующие запросы на место Афганистана в ООН рассмотрит мандатная комиссия, в которую входят в том числе США, Китай и Россия. Вряд ли она соберется до окончания Генассамблеи ООН в понедельник, 27 сентября, поэтому мало шансов, что выступление представителя талибов в ООН состоится.

Гуттериш заявил, что стремление Талибана к международному признанию является единственным рычагом, который другие страны могут использовать для влияния на ситуацию с правами человека в Афганистане, особенно с правами женщин.

После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.

Также в Талибане заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом".

Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.

7 сентября Талибан объявил состав нового афганского правительства, в нем нет ни одной женщины.

8 сентября стало известно, что Талибан запретил женщинам заниматься спортом.

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Денис Юдин

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