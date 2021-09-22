UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Талибы назначили представителя в ООН и просят о выступлении на Генассамблее

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 08:55
Талибы назначили представителя в ООН и просят о выступлении на Генассамблее - Фото
Сухейль Шахин (Фото – EPA)

Талибы попросили о выступлении своего представителя на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр иностранных дел исламистского движения Талибан Амир Хан Муттаки обратился с просьбой о выступлении представителя талибов Сухейля Шахина на заседании Генассамблеи ООН в письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу.

Представитель Гуттериша Фархан Хак подтвердил получение письма Муттаки. Обращение создает конфликт между талибами и послом Афганистана в ООН Гуламом Исакзаем, представляющим свергнутое в августе правительство.

По словам Хака, конкурирующие запросы на место Афганистана в ООН рассмотрит мандатная комиссия, в которую входят в том числе США, Китай и Россия. Вряд ли она соберется до окончания Генассамблеи ООН в понедельник, 27 сентября, поэтому мало шансов, что выступление представителя талибов в ООН состоится.

Гуттериш заявил, что стремление Талибана к международному признанию является единственным рычагом, который другие страны могут использовать для влияния на ситуацию с правами человека в Афганистане, особенно с правами женщин.

  • После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.
  • Также в Талибане заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом".
  • Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.
  • 7 сентября Талибан объявил состав нового афганского правительства, в нем нет ни одной женщины.
  • 8 сентября стало известно, что Талибан запретил женщинам заниматься спортом.

Читайте также: Спикер талибов: В правительстве Афганистана не будет женщин, их дело – рожать

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН Афганистан талибан талибы Генеральная ассамблея Антониу Гуттериш Сухейль Шахин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 