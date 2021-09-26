Талибан запретил парикмахерам брить или подстригать бороды

В Афганистане Талибан запретил парикмахерам в провинции Гильменд брить или подстригать бороды, потому что это "нарушает законы ислама". Об этом сообщает BBC.

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Религиозная полиция Талибана заявила, что любой, кто нарушит это правило, будет наказан.

В объявлении, размещенном в салонах на юге провинции Гильменд, офицеры Талибана предупредили, что парикмахеры должны соблюдать законы шариата в отношении стрижки волос и бороды.

Несколько парикмахеров в столице Кабула сообщили, что получали аналогичные приказы.

"Боевики продолжают приходить и приказывать нам прекратить подстригать бороды, – сказал парикмахер из Кабула. – Один из них сказал мне, что они могут послать тайных инспекторов, чтобы поймать нас".

Во время первого пребывания у власти талибов с 1996 по 2001 годы радикальные исламисты запретили стильные стрижки и настаивали на том, чтобы мужчины отращивали бороды.

30 августа 2021-го в Талибане заявили, что примут обратно всех афганских мигрантов, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены в Европе, но они должны будут предстать перед судом.

11 сентября талибы заявили, что в правительстве Афганистана не будет женщин, а на следующий день изменили правила получения высшего образования для женщин.

18 сентября талибы запретили девочкам посещать среднюю школу.

24 сентября талибы заявили, что хотят возобновить насильственные ампутации конечностей в качестве наказания, а также казни. Они уверены, что "отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности".

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Наталия Медведева

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