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Талибан запретил парикмахерам брить или подстригать бороды

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2021, 22:47
Талибан запретил парикмахерам брить или подстригать бороды - Фото
Представитель Талибана (Фото: EPA)

В Афганистане Талибан запретил парикмахерам в провинции Гильменд брить или подстригать бороды, потому что это "нарушает законы ислама". Об этом сообщает BBC.

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Религиозная полиция Талибана заявила, что любой, кто нарушит это правило, будет наказан.

В объявлении, размещенном в салонах на юге провинции Гильменд, офицеры Талибана предупредили, что парикмахеры должны соблюдать законы шариата в отношении стрижки волос и бороды.

Несколько парикмахеров в столице Кабула сообщили, что получали аналогичные приказы.

"Боевики продолжают приходить и приказывать нам прекратить подстригать бороды, – сказал парикмахер из Кабула. – Один из них сказал мне, что они могут послать тайных инспекторов, чтобы поймать нас".

Во время первого пребывания у власти талибов с 1996 по 2001 годы радикальные исламисты запретили стильные стрижки и настаивали на том, чтобы мужчины отращивали бороды.

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Наталия Медведева
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Афганистан талибан парикмахер
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