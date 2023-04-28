Суд в Гааге запретил донорство спермы голландцу, от которого родилось более 550 детей

Суд обязал голландца, ставшего отцом более 550 детей во всем мире благодаря донорской сперме, прекратить жертвовать свою сперму из-за опасений, что братья и сестры могут бессознательно создать пару и иметь общих детей. Об этом сообщает BBC.

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41-летний мужчина по имени Джонатан может быть оштрафован более чем на 100 000 евро, если попытается снова сделать пожертвование.

В 2017 году ему запретили совершать пожертвования в клиники бесплодия в Нидерландах после того, как выяснилось, что он стал отцом более 100 детей. Но вместо того, чтобы прекратить, он продолжил донорство спермы за границей и в интернете.

Суд в Гааге приказал ему предоставить список всех посещаемых им клиник и обязал их уничтожить его сперму.

Нидерландские клинические рекомендации утверждают, что донор не должен быть отцом более 25 детей в 12 семьях.

Но судьи говорят, что мужчина помог родить от 550 до 600 детей с тех пор, как он начал донорство спермы в 2007 году.

На него подали в суд фонд защиты прав детей-доноров и мать одного из детей, родившихся от его спермы.

"Дело в том, что эта сеть родства с сотнями сводных братьев и сводных сестер слишком велика", – сказал спикер суда Герт-Марк Смельт.

Судья сказала, что суд "запрещает ответчику дарить свою сперму новым будущим родителям после этого решения".

Мужчине также запрещено связываться с любыми будущими родителями "с желанием, чтобы он был готов пожертвовать сперму... рекламировать свои услуги будущим родителям или присоединяться к какой-либо организации, устанавливающей контакты между будущими родителями".

Окружной суд в Гааге заявил, что донор "намеренно дезинформировал" будущих родителей о количестве детей, уже родившихся от его спермы. "Все эти родители сейчас столкнулись с тем фактом, что дети в их семье являются частью огромной семейной сети с сотнями сводных братьев и сестер, которых они не выбирали", – говорится в решении суда.

Суд заявил, что это может иметь отрицательные психосоциальные последствия для детей.

Донорам спермы предписано ограничить количество раз, когда они предлагают свои услуги, чтобы уменьшить вероятность того, что братья и сестры могут безотчетно создать пару и иметь общих детей.

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Вадим Ребрина

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