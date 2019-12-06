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Связанный с РФ бизнес ФРГ защищает Путина: Новые санкции не нужны

Связанный с РФ бизнес ФРГ защищает Путина: Новые санкции не нужны - Фото
Маттиас Шепп (фото — rspp.ru)
06.12.2019, 08:23

По мнению председателя объединения немецких фирм и предпринимателей, имеющих бизнес в России, усиление санкций "не поможет уладить конфронтацию"

Глава Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп выступил против новых санкций ЕС против РФ за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили: говорит, такие ответные меры "не помогут снять глубокую напряженность и уладить конфронтацию", пишет DW.

Сегодня в Сочи президент страны-агрессора РФ Владимир Путин встретится с бизнесом из Германии. Эта встреча, уверен Шепп, демонстрирует, что "даже в политически сложные времена контакты с немецкими предприятиями играют для Путина важную роль".

"Даже в самое трудное время холодной войны немецкая экономика служила стабилизирующим фактором в отношениях между Германией и Россией", - подчеркнул он.

По информации СМИ ФРГ, в Сочи также "собираются обсудить встречу в нормандском формате".

Что за убийство. 23 августа 2019 года в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили. Подозреваемого в убийстве зовут Вадим Красиков: возможно, он причастен к заказному убийству в Москве в 2013-м и связан с российскими спецслужбами4 декабря ФРГ объявила двух дипломатов РФ персонами нон грата за то, что Кремль не сотрудничает в расследовании этого убийства.

Справка. Российско-Германская внешнеторговая палата (ранее Союз немецкой экономики в РФ) - некоммерческое российское юрлицо с 1995 года. Добровольное объединение немецких фирм и предпринимателей, ведущих бизнес в РФ и с РФ.

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