Связанный с РФ бизнес ФРГ защищает Путина: Новые санкции не нужны

Маттиас Шепп (фото — rspp.ru)

Глава Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп выступил против новых санкций ЕС против РФ за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили: говорит, такие ответные меры "не помогут снять глубокую напряженность и уладить конфронтацию", пишет DW.

Сегодня в Сочи президент страны-агрессора РФ Владимир Путин встретится с бизнесом из Германии. Эта встреча, уверен Шепп, демонстрирует, что "даже в политически сложные времена контакты с немецкими предприятиями играют для Путина важную роль".

"Даже в самое трудное время холодной войны немецкая экономика служила стабилизирующим фактором в отношениях между Германией и Россией", - подчеркнул он.

По информации СМИ ФРГ, в Сочи также "собираются обсудить встречу в нормандском формате".

Что за убийство. 23 августа 2019 года в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили. Подозреваемого в убийстве зовут Вадим Красиков: возможно, он причастен к заказному убийству в Москве в 2013-м и связан с российскими спецслужбами. 4 декабря ФРГ объявила двух дипломатов РФ персонами нон грата за то, что Кремль не сотрудничает в расследовании этого убийства.

Справка. Российско-Германская внешнеторговая палата (ранее Союз немецкой экономики в РФ) - некоммерческое российское юрлицо с 1995 года. Добровольное объединение немецких фирм и предпринимателей, ведущих бизнес в РФ и с РФ.