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Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сына экс-президента Германии убили во время лекции - Фото
Фото: Twitter/@BZ_NachtFloh
20.11.2019, 07:30

Фон Вайцзеккера зарезали в клинике, которой он владел

Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера, был убит во время лекции в берлинской частной клинике. Об этом сообщает DW.

По данным издания, фон Вайцзеккер читал доклад о заболевании печени перед 20 зрителями. Внезапно на него напал неизвестный из зрительного зала и нанес ему смертельные ножевые ранения. Находившийся среди зрителей полицейский в гражданском пытался остановить нападавшего, однако был ранен сам.

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Погибшему медику было 59 лет. О мотивах нападения пока нет информации, нападавший задержан.

Справка. Отец погибшего, Рихард фон Вайцзеккер, был федеральным президентом ФРГ с 1984 по 1994 год. Он был первым президентом объединенной Германии и сыграл заметную роль в ее воссоединении. В мае 1985 года произнес знаменитую речь, в которой осудил нацизм и назвал 8 мая 1945 года "днем освобождения от человеконенавистнической системы национал-социалистического господства".

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фон Вайцзеккер
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