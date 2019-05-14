Сына Трампа снова допросят по "российскому делу"

Дональд Трамп-младший (фото - EPA)

Комитет сената США по разведке вызвал сына президента США Дональда Трампа-младшего в суд для дачи показаний по делу о вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает AP, ссылаясь на главу комитета Ричарда Берра.

По словам Берра, сын президента ранее дважды добровольно соглашался на допрос, но потом отказывался.

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Сегодня, 14 мая, госсекретарь США Майк Помпео проведет в Сочи переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИДа страны-агрессора Сергеем Лавровым.

Вашингтон будет усиливать давление на Россию в областях, где его позиция не совпадает с настроениями Москвы, но готов сотрудничать с ней по борьбе с терроризмом, рассказал Помпео перед переговорами.

Он отметил, что по некоторым вопросам у США и РФ "радикально разное" видение ситуации. "В этих областях мы собираемся защищать интересы Америки", - подчеркнул он.