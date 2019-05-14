Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.05.2019, 10:55

Сына Трампа снова допросят по "российскому делу"

Сына Трампа снова допросят по "российскому делу" - Фото
Дональд Трамп-младший (фото - EPA)

Дональда Трампа-младшего вызвали в суд для дачи показаний по "российскому делу"

Реклама
Реклама

Комитет сената США по разведке вызвал сына президента США Дональда Трампа-младшего в суд для дачи показаний по делу о вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает AP, ссылаясь на главу комитета Ричарда Берра.

По словам Берра, сын президента ранее дважды добровольно соглашался на допрос, но потом отказывался.

Реклама

Сегодня, 14 мая, госсекретарь США Майк Помпео проведет в Сочи переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИДа страны-агрессора Сергеем Лавровым.

Вашингтон будет усиливать давление на Россию в областях, где его позиция не совпадает с настроениями Москвы, но готов сотрудничать с ней по борьбе с терроризмом, рассказал Помпео перед переговорами.

Он отметил, что по некоторым вопросам у США и РФ "радикально разное" видение ситуации. "В этих областях мы собираемся защищать интересы Америки", - подчеркнул он.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Дональд Трамп-младший, дональд трамп, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 