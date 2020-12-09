Сюр. Экс-глава космической программы Израиля: США заключили соглашение с инопланетянами

Инопланетяне давно сотрудничают с США и построили подземную станцию на Марсе, заявил в интервью Yediot Aharonot бывший глава космического директората Министерства обороны Израиля профессор Хаим Ешед.

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"Неопознанные летающие объекты просили не сообщать публично, что они здесь, человечество к этому еще не готово", – заявил он.

Ешед утверждает, что США якобы заключили c "Галактической федерацией" соглашение, по которому инопланетяне могут проводить эксперименты на Земле, и сотрудничают с ними на секретной подземной базе на Марсе.

"Они (инопланетяне – ред.) ждали, когда человечество разовьется до стадии, на которой будет понимать, что такое космос и космические корабли", – заявил профессор.

Ешед уверяет, что президент США Дональд Трамп знает о существовании инопланетян и собирался раскрыть эту информацию, но его попросили не делать это, чтобы избежать массовой истерии.

В Белом доме и правительстве Израиля пока не отреагировали на его заявления, представитель Пентагона отказался комментировать интервью Ешеда для NBC News.

Ешед утверждает, что больше информации раскроет в книге "Вселенная за горизонтом". Книга уже доступна в продаже за 98 шекелей (около 850 грн), отмечает Jerusalem Post.

В конце апреля 2020 года Пентагон опубликовал видео с НЛО, которые были замечены в подконтрольном армии США пространстве.

В июне стало известно, что Китай готов начать поиск инопланетян.

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Денис Юдин

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