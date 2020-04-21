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В Беларуси закончились каникулы. Кашляющих школьников будут отправлять домой

В Беларуси закончились каникулы. Кашляющих школьников будут отправлять домой - Фото
Фото: depositphotos.com
21.04.2020, 10:43

В Минобразования отметили, что использование масок в школе носит рекомендательный характер

В школы Беларуси вернулись после каникул 30-40% учеников, однако кашляющих школьников рекомендуют отправлять домой. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая, передает БЕЛТА.

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20 апреля у школьников началась четвертая четверть.

"Как и предполагалось, 30-40% учащихся пришли на занятия в школу. В сельской местности, где эпидемиологическая обстановка спокойная, этот процент еще больше", - отметила Высоцкая.

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По ее словам, использование масок в школе носит рекомендательный характер.

Высоцкая подчеркнула, что если утром у ребенка поднялась температура и он кашляет, то его нужно оставить дома и обратиться к врачу. "Это мы советуем и педагогам. Если они заметили, что учащийся плохо себя чувствует, кашляет на уроках, то необходимо связаться с родителями и отправить его домой", - объяснила она.

Пресс-секретарь напомнила, что скорректировано календарно-тематическое планирование учебного процесса с учетом продленных каникул. Четвертая четверть для школьников завершится 30 мая.

По последним данным, в Беларуси заболели COVID-19 6 264 человек, умерли 51, выздоровели 514 пациентов.

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Арина Толина
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