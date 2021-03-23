Сюр. В Латвии инструктор по вождению нацепил для защиты от COVID маску аквалангиста: фото

В столице Латвии Риге очевидцы заметили странную картину – по дороге ехал учебный автомобиль, в котором рядом с водителем-учеником сидел инструктор в маске аквалангиста с выведенными наружу двумя трубками для дыхания. Фото машины разместили в соцсетях и оно быстро стало вирусным.

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При этом, сам водитель решил использовать для защиты от коронавируса обычную маску.

Ранее в Латвии разрешили обучать будущих водителей практическим навыкам вождения при условии, что оба человека в автомобиле будут находиться в масках, а сама машина – проветриваться и дезинфицироваться.

В апреле 2020 года компания Uklon заявила, что будет "отключать" водителей, которые не придерживаются мер безопасности.

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Дарья Мостовая

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