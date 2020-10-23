Сюр. В России увековечили эсминец нацистов вместо корабля СССР

Немецкий эсминец появился на мемориале детям войны в Комсомольске-на-Амуре. Чиновники винят изготовителя, но считают, что корабль схож с советским

В российском Комсомольске-на-Амуре на мемориале детям войны изобразили эсминец нацистской Германии проекта 1936А вместо советского корабля. Об этом пишет AmurMedia.

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Отмечается, что мемориал установлен возле судомеханического техникума и посвящен детям, которые во время Второй мировой участвовали в сборке кораблей. В пресс-службе администрации города заявили, что непричастны к инциденту, а памятник устанавливался самим техникумом за собранные им деньги.

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В Минобразования края заверяют, что вины техникума нет, а инцидент произошел, вероятно, по вине производителя памятника.

"Фирма занимавшаяся изготовлением скорее всего не смогла использовать фотографии предоставленные им музеем техникума и взяла те что были похожи. Корабль действительно оказался похожий, местами конечно отличается, но в целом он схожий", – сказал пресс-секретарь министерства образования и науки края Владимир Цибизов.

Он также добавил, что в ситуации будут еще разбираться и, "если будет установлена ошибка, то недочет будет исправлен".

В мае 2020-го сообщалось, что российский ТРЦ опубликовал фото нацистского диктатора Адольфа Гитлера как ветерана Второй мировой войны.

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Марк Сировой

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