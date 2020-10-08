В США охранники в тюрьме пытали заключенных одной и той же детской песней на повторе

В суде такое обращение тюремных надзирателей расценили как "жестокое и бесчеловечное"

В американском штате Оклахома двум тюремным надзирателям и их начальнику предъявили обвинения в пытках заключенных. Они заставляли осужденных слушать стоя одну и ту же детскую песню "Baby shark" ("Малышка акула") в течение нескольких часов, пишет The New York Times.

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Как установило следствие, охранники посчитали, что назначенное наказание было слишком мягким для заключенных и решили, что нужно усилить его, дабы исправить поведение "подопечных".

Они вызывали осужденных в камеру для свиданий с адвокатом, приковывали наручниками к стене и заставляли стоя слушать одну мелодию на повторе.

В США многократное воспроизведение музыки может расцениваться как один из видов психологических пыток. В суде действия надзирателей расценили как "жестокие и бесчеловечные", а также отметили, что прослушивание одной и той же песни "вызвало чрезмерный эмоциональный стресс" у заключенных.

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Дарья Мостовая

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