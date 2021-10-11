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Таблоид The Sun: Российские шпионы украли формулу вакцины AstraZeneca для Sputnik V

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 15:52
Таблоид The Sun: Российские шпионы украли формулу вакцины AstraZeneca для Sputnik V - Фото
Фото: EPA

У Службы безопасности Великобритании якобы есть доказательства, что российские шпионы украли формулу вакцины против коронавируса AstraZeneca и использовали ее для создания российской вакцины Sputnik V. Об этом сообщает таблоид The Sun.

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Как пишет таблоид, в Sputnik V используется технология, аналогичная разработанной в Оксфорде для AstraZeneca. Поэтому в Службе безопасности уверены, что якобы данные были украдены "шпионами Путина" – президента РФ.

Журналисты напомнили: еще год назад в британской разведке заявляли, что российские хакеры нацелились на организации Великобритании, США и Канады, которые разрабатывали вакцину против COVID-19.

Также министр внутренних дел Великобритании Дэмиан Хиндс заявил, что в мире существует государственная деятельность, направленная на промышленный и экономический шпионаж.

В Кремле информацию таблоида отрицают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал таблоид "глубоко не научным", передает РБК.

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Владислава Михайленко
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владимир путин шпион вакцина разведка the sun коронавирус
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