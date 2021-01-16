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Коронавирус. Хакеры украли документы о вакцинах, исказили их и выложили в Интернет – ЕМА

16.01.2021, 10:27
Коронавирус. Хакеры украли документы о вакцинах, исказили их и выложили в Интернет – ЕМА - Фото
Флакон с вакциной Moderna от COVID-19 (фото - ЕРА)

Хакеры, которые атаковали Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), выложили в Интернет искаженные документы о вакцинах против коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕМА.

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По данным ЕМА, в открытом доступе оказалась конфиденциальные письма с информацией об оценивании вакцин, датированные ноябрем.

"Часть корреспонденции была изменена преступниками таким образом, что это могло подорвать доверие к вакцинам", – предупредили в ЕМА.

В агентстве также подчеркнули, что полностью поддерживают расследование уголовного дела об утечке данных, а правоохранители предпринимают необходимые действия.  

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Марк Сировой
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