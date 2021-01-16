Коронавирус. Хакеры украли документы о вакцинах, исказили их и выложили в Интернет – ЕМА
Хакеры, которые атаковали Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), выложили в Интернет искаженные документы о вакцинах против коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕМА.
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По данным ЕМА, в открытом доступе оказалась конфиденциальные письма с информацией об оценивании вакцин, датированные ноябрем.
"Часть корреспонденции была изменена преступниками таким образом, что это могло подорвать доверие к вакцинам", – предупредили в ЕМА.
В агентстве также подчеркнули, что полностью поддерживают расследование уголовного дела об утечке данных, а правоохранители предпринимают необходимые действия.
- 10 декабря 2020-го сообщалось, что хакеры взломали сервер ЕМА с документами о вакцине от компаний Pfizer и BioNTech.
- 15 декабря стало известно, что хакеры незаконно получили доступ и к документам о вакцине Moderna.
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