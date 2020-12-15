COVID-19. Хакеры получили доступ к данным о вакцине Moderna

Хакеры, которые атаковали Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), получили доступ к данным о вакцине-кандидате против коронавируса от компании Moderna. Об этом сообщает Reuters.

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В Moderna заявили, что получили от ЕМА уведомление о незаконном доступе к документам о вакцине во время кибератаки на агентство.

В компании заверили, что ее документы в EMA не содержали персональной информации об участниках испытаний вакцины. Сейчас нет данных о том, что кто-либо из участников мог быть идентифицирован.

10 декабря сообщалось, что хакеры взломали сервер ЕМА с документами о вакцине от компаний Pfizer и BioNTech.

Сегодня вакцину от Moderna признали безопасной и эффективной (94,1%) в США.

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Марк Сировой

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