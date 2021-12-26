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Талибан запретил женщинам в Афганистане самостоятельно ездить на большие расстояния

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 18:14
Талибан запретил женщинам в Афганистане самостоятельно ездить на большие расстояния - Фото
Фото: EPA-EFE/STRINGER

В Афганистане Талибан запретил женщинам путешествовать без сопровождения на расстояние, превышающее 72 километра. Об этом сообщает France 24.

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Новое министерство содействия добродетели и предотвращения пороков Афганистана обязало женщин передвигаться на большие расстояния (больше чем на 72 км) только в компании мужа или близкого родственника-мужчины.

Отдельно чиновники министерства запретили водителям такси и общественного транспорта пускать в салон женщин без хиджаба и включать музыку.

Наталия Медведева
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талибан Афганистан женщины
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