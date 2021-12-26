Талибан запретил женщинам в Афганистане самостоятельно ездить на большие расстояния
26.12.2021, 18:14
Фото: EPA-EFE/STRINGER
В Афганистане Талибан запретил женщинам путешествовать без сопровождения на расстояние, превышающее 72 километра. Об этом сообщает France 24.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Новое министерство содействия добродетели и предотвращения пороков Афганистана обязало женщин передвигаться на большие расстояния (больше чем на 72 км) только в компании мужа или близкого родственника-мужчины.
Отдельно чиновники министерства запретили водителям такси и общественного транспорта пускать в салон женщин без хиджаба и включать музыку.
- 15 августа 2021 года вскоре после вывода из страны войск США исламское радикальное движение Талибан захватило власть в Афганистане.
- Руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование. Однако девочкам так и не разрешили посещать среднюю школу.
- 22 октября боевики Талибана обезглавили волейболистку женской сборной страны.
- 6 ноября сообщалось, что в Афганистане застрелили защитницу прав женщин Фрозан Сафи.
- 22 ноября талибы запретили в Афганистане телесериалы c участием актрис, а женщин-телеведущих обязали появляться на экране с закрытым лицом.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)Разместить вакансию
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Последние новости
Комментарии