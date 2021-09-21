Талибы в Афганистане сообщили, когда разрешат девочкам вернуться в школы

Правительство Талибана может разрешить девочкам вернуться в школы Афганистана. Об этом заявил представитель Талибана Забихулла Муджахид, передает TOLO News.

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По его словам, это произойдет, когда будет создана "безопасная среда для обучения".

"Мы дорабатываем детали, чтобы девочки могли возобновить обучение. Это случится настолько скоро, насколько будет возможно", – сообщил Муджахид.

После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.

Также Талибан заявил, что женщинам будет разрешено учиться в университетах, но они не смогут делать это вместе с мужчинами. Кроме того, студентки будут обязаны носить хиджабы.

Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.

18 сентября стало известно, что Талибан разрешил вернуться на уроки в среднюю школу только мальчикам и учителям-мужчинам. Большинству девочек посещать занятия запретили.

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Кумбер Елизавета

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