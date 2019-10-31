Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Тела трех евреев не могут отправить из США на историческую родину

Тела трех евреев не могут отправить из США на историческую родину - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
31.10.2019, 15:49

Причина - закрытие дипломатических миссий Израиля по всему миру

Тела трех членов еврейской общины США, которые должны быть похоронены в Израиле, не могут бы отправлены из страны по причине прекращения работы дипломатических миссий Израиля во всем мире, сообщает Jerusalem Post.

В результате забастовки дипломатов, начавшейся 30 октября, остановлены все консульские действия и услуги, в том числе обработка документов для передачи покойного, который в своем завещании пожелал быть похороненным на исторической родине.

Издание отмечает, что еврейские законы и традиции чрезвычайно строги в отношении погребения, тела нужно похоронить как можно быстрее, и промедление может рассматриваться как акт кощунства по отношению к умершим. 

  • Посольство Израиля в Украине приняло решение приостановить работу дипломатического ведомства в КиевеИзраиль объявил о закрытии своих посольств и представительств не только в Украине, но и по всему миру. Причина - забастовка, которую объявил рабочий комитет МИД и Минобороны Израиля. Минфин страны намерен сократить расходы на дипломатов.

Читайте также: В Украину прибыли более 7 000 хасидов: фото

Напишите нам
Израиль
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 