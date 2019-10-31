Тела трех евреев не могут отправить из США на историческую родину

Тела трех членов еврейской общины США, которые должны быть похоронены в Израиле, не могут бы отправлены из страны по причине прекращения работы дипломатических миссий Израиля во всем мире, сообщает Jerusalem Post.
В результате забастовки дипломатов, начавшейся 30 октября, остановлены все консульские действия и услуги, в том числе обработка документов для передачи покойного, который в своем завещании пожелал быть похороненным на исторической родине.
Издание отмечает, что еврейские законы и традиции чрезвычайно строги в отношении погребения, тела нужно похоронить как можно быстрее, и промедление может рассматриваться как акт кощунства по отношению к умершим.
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