Тела трех евреев не могут отправить из США на историческую родину

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Тела трех членов еврейской общины США, которые должны быть похоронены в Израиле, не могут бы отправлены из страны по причине прекращения работы дипломатических миссий Израиля во всем мире, сообщает Jerusalem Post.

В результате забастовки дипломатов, начавшейся 30 октября, остановлены все консульские действия и услуги, в том числе обработка документов для передачи покойного, который в своем завещании пожелал быть похороненным на исторической родине.

Издание отмечает, что еврейские законы и традиции чрезвычайно строги в отношении погребения, тела нужно похоронить как можно быстрее, и промедление может рассматриваться как акт кощунства по отношению к умершим.

Посольство Израиля в Украине приняло решение приостановить работу дипломатического ведомства в Киеве . Израиль объявил о закрытии своих посольств и представительств не только в Украине, но и по всему миру. Причина - забастовка, которую объявил рабочий комитет МИД и Минобороны Израиля. М инфин страны намерен сократить расходы на дипломатов.

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