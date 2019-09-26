В Украину прибыли более 7 000 хасидов: фото

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 7236 паломников-хасидов, которые прибыли на празднование Рош а-Шана в Умань. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Прибытие крупнейших групп хасидов ожидается сегодня и воскресенье, 29 сентября.

Фото: dpsu.gov.ua

С начала прибытия хасидов, с 6 сентября, украинские пограничники через границу не пропустили четырех граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрета въезда в Украину еще во время предыдущего визита.

"Приоритетом для Госпогранслужбы был и остается вопрос безопасности на государственной границе", - отметили в пресс-пресс-службе.

Начиная с понедельника, 23 сентября, и до завершения массовых мероприятий в Умани, публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают представители сводного отряда полиции (более 550 сотрудников полиции из 12 областей).

Фото: dpsu.gov.ua

6 сентября 2018 года сообщалось , что н а празднование Рош а-Шана ожидалось прибытие в Умань от 50 000 до 80 000 паломников.

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