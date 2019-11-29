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Телеканал на дебатах заменил Джонсона скульптурой из льда - видео

Телеканал на дебатах заменил Джонсона скульптурой из льда - видео - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
29.11.2019, 12:19

В партии британского премьера грозят пересмотреть лицензию телеканала

Британский телеканал Channel 4 на дебатах по изменению климата поставил ледяные скульптуры вместо премьер-министра Бориса Джонсона и лидера Партии Brexit Найджела Фараджа, которые отказались прийти.

"Эти две скульптуры отображают чрезвычайную ситуацию на планете Земля, не в виде человека, а как визуальная метафора для Консервативной партии и Партии Brexit после того, как их лидеры отказались от нашего приглашения на дебаты по климату", - заявил директор Channel 4 Бен де Пир, сообщает BuzzFeed.

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Также BuzzFeed со ссылкой на источники в Консервативной партии, лидером которой является Джонсон, сообщает, что в случае победы партии на выборах 12 декабря консерваторы могут пересмотреть лицензию канала на вещание, чтобы деятельность канала "служила общественности наилучшим образом". Издание отмечает, что угроза пересмотра лицензии возникла после серии публичных размолвок между лидерами консерваторов и редакторами телеканала. Джонсон игнорирует дебаты на этом канале.

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Консервативная партия Борис Джонсон
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