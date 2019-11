Телеканал на дебатах заменил Джонсона скульптурой из льда - видео

Британский телеканал Channel 4 на дебатах по изменению климата поставил ледяные скульптуры вместо премьер-министра Бориса Джонсона и лидера Партии Brexit Найджела Фараджа, которые отказались прийти.

These two ice sculptures - which represent the emergency on planet earth - will take the place of Boris Johnson and Nigel Farage tonight after they declined our invitation to attend a party leaders' #ClimateDebate



