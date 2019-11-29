Телеканал на дебатах заменил Джонсона скульптурой из льда - видео

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Британский телеканал Channel 4 на дебатах по изменению климата поставил ледяные скульптуры вместо премьер-министра Бориса Джонсона и лидера Партии Brexit Найджела Фараджа, которые отказались прийти.

These two ice sculptures - which represent the emergency on planet earth - will take the place of Boris Johnson and Nigel Farage tonight after they declined our invitation to attend a party leaders' #ClimateDebate



Tune in at 7pm on 4 and here on Twitter: https://t.co/GXl7XiFbgA pic.twitter.com/niPE5MLdGV — Channel 4 News (@Channel4News) November 28, 2019

"Эти две скульптуры отображают чрезвычайную ситуацию на планете Земля, не в виде человека, а как визуальная метафора для Консервативной партии и Партии Brexit после того, как их лидеры отказались от нашего приглашения на дебаты по климату", - заявил директор Channel 4 Бен де Пир, сообщает BuzzFeed.

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Также BuzzFeed со ссылкой на источники в Консервативной партии, лидером которой является Джонсон, сообщает, что в случае победы партии на выборах 12 декабря консерваторы могут пересмотреть лицензию канала на вещание, чтобы деятельность канала "служила общественности наилучшим образом". Издание отмечает, что угроза пересмотра лицензии возникла после серии публичных размолвок между лидерами консерваторов и редакторами телеканала. Джонсон игнорирует дебаты на этом канале.

17 октября между ЕС и Великобританией было достигнуто соглашение о Brexit.

28 октября ЕС согласился на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.