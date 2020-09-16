Террорист Брейвик, который убил 77 человек, просит о досрочном освобождении
Кроме того, Брейвик намерен опять судиться с властями - он считает, что содержание в одиночной камере нарушает его права
Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает норвежское издание Verdens Gang.
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Его адвокат Ойстен Стуррвик отметил, что право просить о досрочном освобождении в случае с Брейвиком появляется после 10 лет заключения. В тюрьме он находится с 2011 года, его осудили на 21 год.
"Он хочет этого сейчас. Он провел в одиночной камере более восьми лет после завершения суда", — заявил адвокат.
Кроме того, Брейвик намерен опять судиться с властями. По его мнению, содержание в одиночной камере нарушает права заключенного.
В 2011 году Андерс Брейвик убил 77 человек. Он взорвал бомбу в центре Осло, а затем расстрелял детей в молодежном лагере. Свои действия он объяснил борьбой с исламизацией Европы.
В 2012 его приговорили к 21 году лишения свободы в одиночной камере.
- В 2017 террорист обвинил власти Норвегии в "бесчеловечном наказании". Он подал в суд, который частично выиграл.
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