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Террорист Брейвик, который убил 77 человек, просит о досрочном освобождении

16.09.2020, 17:42
Террорист Брейвик, который убил 77 человек, просит о досрочном освобождении - Фото
Фото: ЕРА

Кроме того, Брейвик намерен опять судиться с властями - он считает, что содержание в одиночной камере нарушает его права

Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает норвежское издание Verdens Gang

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Его адвокат Ойстен Стуррвик отметил, что право просить о досрочном освобождении в случае с Брейвиком появляется после 10 лет заключения. В тюрьме он находится с 2011 года, его осудили на 21 год

"Он хочет этого сейчас. Он провел в одиночной камере более восьми лет после завершения суда", — заявил адвокат. 

Кроме того, Брейвик намерен опять судиться с властями. По его мнению, содержание в одиночной камере нарушает права заключенного.

Станислав Стороженко
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