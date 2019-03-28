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28.03.2019, 19:33

"Тотальное хамство". РФ - о призывах вывести войска из Венесуэлы

"Тотальное хамство". РФ - о призывах вывести войска из Венесуэлы - Фото
Мария Захарова (фото - скриншот видео)

Россия не собирается забирать своих "специалистов" из Венесуэлы, сказала Захарова

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Заявлять о том, что Россия должна уйти из Венесуэлы – это "тотальное мировое хамство", заявила представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова в эфире радио Эхо Москвы.

В ответ на призывы американских властей забрать российские войска из Венесуэлы она ответила: "С какой стати?", повторяя, что у США "есть военные базы по всему миру, например, в Германии".

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При этом она заявила, что российских баз в Венесуэле не будет, потому что "это противоречит венесуэльскому законодательству", а те российские "специалисты", которые туда поехали – действуют "в рамках реализации военно-технического сотрудничества".

27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия должна уйти из Венесуэлы".

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Теги: Мария Захарова, российские войска, венесуэла
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