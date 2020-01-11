Трамп - Ираку: Или платите, или войска останутся

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs/EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что Ирак должен вернуть США все инвестиции за несколько последних лет, иначе американские военные "останутся там". Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Fox News.

"Я сказал: "Если мы уйдем, вы должны заплатить нам", - сказал Трамп ведущей. Когда она спросила, как президент планирует забрать деньги у Ирака, он сказал, что "у нас на счету $35 млрд их денег", и "они согласятся заплатить, в противном случае мы останемся там".

Вчера пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус сказала , что США намерены обсуждать с Багдадом не вывод своих войск из Ирака, а вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя государствами.

Решение о выводе войск США и союзников в Ираке принято после ликвидации в Багдаде американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

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