Трамп - Ираку: Или платите, или войска останутся

Президент США Дональд Трамп считает, что Ирак должен вернуть США все инвестиции за несколько последних лет, иначе американские военные "останутся там". Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Fox News.
"Я сказал: "Если мы уйдем, вы должны заплатить нам", - сказал Трамп ведущей. Когда она спросила, как президент планирует забрать деньги у Ирака, он сказал, что "у нас на счету $35 млрд их денег", и "они согласятся заплатить, в противном случае мы останемся там".
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