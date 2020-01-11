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Трамп - Ираку: Или платите, или войска останутся

Трамп - Ираку: Или платите, или войска останутся - Фото
Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs/EPA)
11.01.2020, 14:17

Президент США считает, что Ирак должен вернуть инвестиции, если войска будут выведены

Президент США Дональд Трамп считает, что Ирак должен вернуть США все инвестиции за несколько последних лет, иначе американские военные "останутся там". Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Fox News.

"Я сказал: "Если мы уйдем, вы должны заплатить нам", - сказал Трамп ведущей. Когда она спросила, как президент планирует забрать деньги у Ирака, он сказал, что "у нас на счету $35 млрд их денег", и "они согласятся заплатить, в противном случае мы останемся там".

  • Вчера пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус сказала, что США намерены обсуждать с Багдадом не вывод своих войск из Ирака, а вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя государствами.
  • Решение о выводе войск США и союзников в Ираке принято после ликвидации в Багдаде американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

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