Госдеп: США не выведут войска из Ирака, намерены договариваться

Соединенные Штаты Америки намерены обсуждать с Багдадом не вывод своих войск из Ирака, а вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя государствами. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Морган Ортагус.
"Наша военное присутствие в Ираке необходимо для дальнейшей борьбы против Исламского государства и, как сказал госсекретарь, мы верны защите американцев, иракцев и наших партнеров по коалиции", - говорится в сообщении.
США добавляют, что с властями Ирака нужно вести диалог по вопросам не только о безопасностном, но также и финансовом, экономическом и дипломатическом партнерстве.
"Мы хотим быть другом и партнером для суверенного, процветающего и стабильного Ирака", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа.
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