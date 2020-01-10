Госдеп: США не выведут войска из Ирака, намерены договариваться

Майкл Помпео (Фото: Andrea Hanks/flickr The White House)

Соединенные Штаты Америки намерены обсуждать с Багдадом не вывод своих войск из Ирака, а вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя государствами. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Морган Ортагус.

"Наша военное присутствие в Ираке необходимо для дальнейшей борьбы против Исламского государства и, как сказал госсекретарь, мы верны защите американцев, иракцев и наших партнеров по коалиции", - говорится в сообщении.

США добавляют, что с властями Ирака нужно вести диалог по вопросам не только о безопасностном, но также и финансовом, экономическом и дипломатическом партнерстве.

"Мы хотим быть другом и партнером для суверенного, процветающего и стабильного Ирака", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа.

Решение о выводе войск США и союзников в Ираке принято после ликвидации в Багдаде американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

7 января для военных международной коалиции во главе с США вводятся ограничения на передвижения по суше и в воздухе Ирака.

О выводе своих военных из Ирака заявили Германия, Словакия, Хорватия, Нидерланды и Румыния.

Правительство Великобритании призвало Ирак позволить британским войскам оставаться в этой стране.

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