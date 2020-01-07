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Великобритания отреагировала на требование Ирака вывести войска

Великобритания отреагировала на требование Ирака вывести войска - Фото
Военные США в Ираке (ФОто: EPA)
07.01.2020, 19:13

В Лондоне говорят, что главная роль их военных в Ираке – обучение и оснащении иракских и курдских сил безопасности

Правительство Великобритании призвало Ирак позволить британским войскам оставаться в этой стране на фоне требований в Багдаде, чтобы все иностранные силы были выведены после убийства иранского генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе в результате американского авиаудара. Об этом сообщает Голос Америки.

У Британии от 400 до 500 военных в Ираке, в то время как военнослужащих США там более 5000.

В Лондоне говорят, что основная роль британских военных в Ираке сейчас заключается не в боевых действиях, а в обучении и оснащении иракских и курдских сил безопасности.

  • Решение о выводе войск США и союзников в Ираке принято после нашумевшей ликвидации в Багдаде американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
  • 7 января для военных международной коалиции во главе с США вводятся ограничения на передвижения по суше и в воздухе Ирака.

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