Великобритания отреагировала на требование Ирака вывести войска

Военные США в Ираке (ФОто: EPA)

Правительство Великобритании призвало Ирак позволить британским войскам оставаться в этой стране на фоне требований в Багдаде, чтобы все иностранные силы были выведены после убийства иранского генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе в результате американского авиаудара. Об этом сообщает Голос Америки.

У Британии от 400 до 500 военных в Ираке, в то время как военнослужащих США там более 5000.

В Лондоне говорят, что основная роль британских военных в Ираке сейчас заключается не в боевых действиях, а в обучении и оснащении иракских и курдских сил безопасности.

Решение о выводе войск США и союзников в Ираке принято после нашумевшей ликвидации в Багдаде американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

военных международной коалиции во главе с США вводятся ограничения на передвижения по суше и в воздухе Ирака. 7 января для

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