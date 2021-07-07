Трамп говорил, что Гитлер "сделал много хорошего" – журналист
45-й президент США Дональд Трамп якобы говорил, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер "сделал много хорошего", в частности для экономики своей страны. Об этом говорится в новой книге журналиста Майкла Бендера из Wall Street Journal, которая будет издана широким тиражом на следующей неделе, но уже оказалась в распоряжении журналистов The Guardian.
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По данным источников автора книги, Трамп сказал фразу о Гитлере во время "импровизированного урока истории" с главой аппарата Белого дома Джоном Келли в 2018 году.
Келли тогда "напомнил президенту, на чьей стороне были страны во время конфликта" и "соединил точки от Первой мировой войны со Второй мировой войной и всеми зверствами Гитлера", пересказывают книгу журналисты. Трамп же сказал, что Гитлер "сделал много хорошего".
Келли возразил собеседнику, что тот не прав, однако Трамп продолжил, подчеркнув восстановление экономики Германии при Гитлере в 1930-е годы.
Келли отвечал Трампу, что тот не может говорить чего-либо в поддержку Гитлера, и доказывал, что "немецкому народу было бы лучше быть бедным, чем подвергнуться нацистскому геноциду".
Отмечается, что автор книги, Майкл Бендер, интервьюировал Трампа после завершения его каденции – и 45-й президент США отрицал, что говорил эти слова о Гитлере.
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В The Guradian также пишут, что Келли покинул Белый дом в январе 2019 года и, по данным The Hill, называл Трампа "самым несовершенным человеком, которого когда-либо встречал".
В издании также добавляют, что у Келли в 2010-м году был убит сын-военный в Афганистане. Трамп же в 2018-м году был втянут в скандал, когда отказался посещать кладбище американских солдат. The Atlantic писал, что он назвал их "неудачниками", раз они были убиты.
- Во время своей каденции Трамп говорил, что он и лидер тоталитарной КНДР Ким Че Ын "полюбили друг друга".
- Также Трамп в 2019-м называл президента Египта Абдель Фаттах аль-Сиси "своим любимым диктатором".
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