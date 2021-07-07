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Трамп говорил, что Гитлер "сделал много хорошего" – журналист

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 15:01
Трамп говорил, что Гитлер
Дональд Трамп (Фото – Jim Lo Scalzo, EPA)

45-й президент США Дональд Трамп якобы говорил, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер "сделал много хорошего", в частности для экономики своей страны. Об этом говорится в новой книге журналиста Майкла Бендера из Wall Street Journal, которая будет издана широким тиражом на следующей неделе, но уже оказалась в распоряжении журналистов The Guardian.

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По данным источников автора книги, Трамп сказал фразу о Гитлере во время "импровизированного урока истории" с главой аппарата Белого дома Джоном Келли в 2018 году.

Келли тогда "напомнил президенту, на чьей стороне были страны во время конфликта" и "соединил точки от Первой мировой войны со Второй мировой войной и всеми зверствами Гитлера", пересказывают книгу журналисты. Трамп же сказал, что Гитлер "сделал много хорошего".

Келли возразил собеседнику, что тот не прав, однако Трамп продолжил, подчеркнув восстановление экономики Германии при Гитлере в 1930-е годы.

Келли отвечал Трампу, что тот не может говорить чего-либо в поддержку Гитлера, и доказывал, что "немецкому народу было бы лучше быть бедным, чем подвергнуться нацистскому геноциду".

Отмечается, что автор книги, Майкл Бендер, интервьюировал Трампа после завершения его каденции – и 45-й президент США отрицал, что говорил эти слова о Гитлере.

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СПРАВКА. Гитлер был лидером и одним из главных идеологов нацистов. Под его руководством было совершено множество военных преступлений и преступлений против человечества, в том числе геноцид еврейского народа – Холокост. Кроме того, руководство нацистской Германии вместе с советскими властями фактически положило начало Второй мировой войне, распределив сферы влияния в секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа и вторгшись в Польшу в сентябре 1939 года.

В The Guradian также пишут, что Келли покинул Белый дом в январе 2019 года и, по данным The Hill, называл Трампа "самым несовершенным человеком, которого когда-либо встречал".

В издании также добавляют, что у Келли в 2010-м году был убит сын-военный в Афганистане. Трамп же в 2018-м году был втянут в скандал, когда отказался посещать кладбище американских солдат. The Atlantic писал, что он назвал их "неудачниками", раз они были убиты.  

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Марк Сировой
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Джон Келли дональд трамп адольф гитлер
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