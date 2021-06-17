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Трамп о встрече в Женеве – "хороший день для РФ". Клинтон назвала его "спикером Путина"

17.06.2021, 09:31
Трамп о встрече в Женеве –
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон (фото - ЕРА)

Прошлый американский президент Дональд Трамп, который так и не признал поражение на выборах-2020 Джо Байдену, заявил, что вчера на двусторонних переговорах глав США и РФ "для России был хороший день". Об этом он сообщил Fox News.

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Как пишет сайт канала, "по его мнению, Путин и Россия доминировали в этот день".

Трамп считает, что на встрече Байдена с Владимиром Путиным в Женеве США "предоставили сцену и ничего не получили", хотя он лично "хотел, чтобы Байден поехал туда и преуспел для нашей страны".

Трамп снова напомнил, что Байден притормозил санкции США против газопровода Северный поток-2, в результате чего РФ будет получать доход от продажи нефти в Германию, "тогда как канцлер Ангела Меркель продолжит недоплачивать взносы в НАТО, а блок вместо этого будет по-прежнему субсидироваться Штатами".

При этом 45-й американский президент убежден, что у России и США могли бы быть "потрясающие" и "по-настоящему взаимовыгодные для обеих стран" отношения. Он считает, что Кремль заинтересован в экономическом сотрудничестве с США, а Вашингтону нужны природные ресурсы РФ.

Читайте тему дня: Байден дал Путину полгода. Итоги встречи в Женеве

На другом канале, MSNBC, встречу Байден-Путин оценивала экс-конкурент Трампа на выборах 2016 года демократ Хиллари Клинтон. Она "уколола" прошлого президента тем, что в его каденцию он оказывал "большое уважение" Путину, тогда как у Байдена этого нет.

По мнению Клинтон, Байден на встрече "сел за стол, посмотрел Путину в глаза, сказал: окей, давайте разберемся, где можем сотрудничать, а что мы не больше собираемся терпеть и за что будут последствия. Не испытывайте нас".

"Даже если будет договоренность о чем-то, что, как вы считаете, на пользу США, Путин продолжит подрывать и, в буквальном смысле, усложнять нам жизнь. Сейчас, когда Трамп, который фактически является спикером Путина, уже не у власти, у нас есть президент, который будет защищать американские интересы", – сказала она.

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Евгений Пилипенко
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