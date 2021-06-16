UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Русские прежде всего уважают силу". Помпео раскритиковал Байдена перед встречей с Путиным

16.06.2021, 09:07
Майкл Помпео (скриншот из видеозаписи Fox News)

Майкл Помпео, глава Госдепартамента (2018—2021) при 45-м президенте США Дональде Трампе, считает отказ нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена от совместного брифинга с российским лидером Владимиром Путиным по итогам встречи в Женеве "слабостью" и "неготовностью". Об этом он заявил в эфире рупора Республиканской партии США Fox News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Экс-госсекретарь сказал, что "если вы не готовы встать 6-8 футах от противника, просто выйти и ответить на вопросы СМИ, и рассказать миру, что вы обсуждали на встрече, что важно, почему важно, – это проявление невероятной слабости".

Помпео убежден, что Путин будет на саммите "во всеоружии", а Байден якобы "уже дал понять Путину, что он робок и не готов противостоять российскому вызову".

Читайте также: В Axios назвали тех, кто отговорил Байдена от совместного брифинга с Путиным

В текстовой колонке для того же ресурса экс-глава Госдепа (как прежде Трамп и его команда) настаивает: после окончания холодной войны администрация 45-го президента "относилась к России строже, чем какая-либо другая".

Республиканец считает, что если демократ Байден не будет жестким на переговорах, экс-сотрудник КГБ "почувствует слабость", и 46-му президенту США "нужно дать понять Путину, что наши военные относят российскую агрессию к топ-угрозам".

Он напомнил, что в 1980-е командовал "патрулировавшей Железный занавес" танковой частью: "Наши маневры включали точную и непримиримую демонстрацию огневой мощи, потому что мы знали, что русские превыше всего уважают силу. Снова и снова это проявлялось у них, когда я работал в Конгрессе как глава ЦРУ и госсекретарь".

Читайте также: Кулеба о встрече Байден-Путин: Не признáем какие-либо договоренности об Украине

По словам экс-главы Госдепа, Байден должен остановить Северный поток-2, введя санкции против компаний-кошельков и строителей, включая Газпром: "Больше всего пострадают от остановки проекта немецкие элиты, развращенные московскими деньгами".

Также, считает Помпео, американский лидер на встрече "должен пригрозить беспощадным киберответом", если хакеры из РФ продолжат бесчинствовать в сети.

LIGA.net будет вести хронику встречи Байден-Путин: все самое основное и интересное будет собрано в одном месте.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Майкл Помпео дональд трамп геополитика переговоры северный поток-2 кибератака республиканская партия критика джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 