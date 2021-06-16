"Русские прежде всего уважают силу". Помпео раскритиковал Байдена перед встречей с Путиным

Майкл Помпео, глава Госдепартамента (2018—2021) при 45-м президенте США Дональде Трампе, считает отказ нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена от совместного брифинга с российским лидером Владимиром Путиным по итогам встречи в Женеве "слабостью" и "неготовностью". Об этом он заявил в эфире рупора Республиканской партии США Fox News.

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Экс-госсекретарь сказал, что "если вы не готовы встать 6-8 футах от противника, просто выйти и ответить на вопросы СМИ, и рассказать миру, что вы обсуждали на встрече, что важно, почему важно, – это проявление невероятной слабости".

Помпео убежден, что Путин будет на саммите "во всеоружии", а Байден якобы "уже дал понять Путину, что он робок и не готов противостоять российскому вызову".

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В текстовой колонке для того же ресурса экс-глава Госдепа (как прежде Трамп и его команда) настаивает: после окончания холодной войны администрация 45-го президента "относилась к России строже, чем какая-либо другая".

Республиканец считает, что если демократ Байден не будет жестким на переговорах, экс-сотрудник КГБ "почувствует слабость", и 46-му президенту США "нужно дать понять Путину, что наши военные относят российскую агрессию к топ-угрозам".

Он напомнил, что в 1980-е командовал "патрулировавшей Железный занавес" танковой частью: "Наши маневры включали точную и непримиримую демонстрацию огневой мощи, потому что мы знали, что русские превыше всего уважают силу. Снова и снова это проявлялось у них, когда я работал в Конгрессе как глава ЦРУ и госсекретарь".

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По словам экс-главы Госдепа, Байден должен остановить Северный поток-2, введя санкции против компаний-кошельков и строителей, включая Газпром: "Больше всего пострадают от остановки проекта немецкие элиты, развращенные московскими деньгами".

Также, считает Помпео, американский лидер на встрече "должен пригрозить беспощадным киберответом", если хакеры из РФ продолжат бесчинствовать в сети.

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Евгений Пилипенко

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