Трамп нашел виноватого в провале переговоров с Кимом

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Решение демократов допросить бывшего юриста Майкла Коэна в то время, когда президент США Дональд Трамп находился за рубежом, возможно, было причиной провала его переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Когда демократы допрашивают на открытых слушаниях лжеца и мошенника, вина которого признана судом, в то время как проходит очень важный саммит по ядерным вопросам с Северной Кореей, - это, наверное, новое снижение уровня в американской политике, которое, возможно, способствовало "уходу" [c переговоров]», – написал Трамп в вечером в 3 марта.

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Трамп имел в виду свое решение покинуть Ханой без заключения соглашения с Кимом по поводу ядерных амбиций КНДР.

Трамп не уточнил, как именно слушания с участием Коэна повлияли на саммит, но добавил: "Такого никогда не было, когда президент находился за рубежом. Позор!".

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28 февраля 2019 года после двухдневного второго саммита США-КНДР Трамп и Ким так ни к чему и не пришли, досрочно завершив бесплодный раунд переговоров.