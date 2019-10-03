Трамп: Необходимо поладить с Россией, и мы сделаем это

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте, что Америке необходимо наладить отношения с Россией.

"Следует поладить с Россией, и мы сделаем это, потому что это будет умным решением", - заявил Трамп.

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В то же время он проакцентировал, что сейчас, по его мнению, Вашингтон сильнее других стран мира оказывает давление на Кремль.

"Можете Путина спросить. Никто не вел себя жестче с Россией, чем Дональд Трамп", - добавил политик.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что дело о вмешательстве РФ в выборы президента США, которое якобы помогло ему получить кресло в Белом доме, является обманом.

Днями ранее п резидент Франции Эманнюэль Макрон полностью поддержал Парламентскую ассамблею Совета Европы . возвращение делегации РФ

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