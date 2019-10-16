Трамп о курдах в Сирии: Они не ангелы

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп сказал, что курды "не ангелы" и, если армия Турции войдет в Сирию - это не будет проблемой для Соединенных Штатов. Такое заявление он сделал в Белом доме во время встречи с президентом Италии Сержио Матарелла, на которой присутствовали журналисты, передает BBC.

"Они не ангелы. Смотрите, если вспомнить, почему они воевали на нашей стороне. Мы заплатили им много денег, чтобы они воевали с нами", - отметил президент США.

Трамп сделал заявление в тот же день, как стало известно, что топ-чиновники США, в частности вице-президент Майкл Пенс, едут в Анкару для переговоров с властями Турции.

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