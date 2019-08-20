Трамп обещает не строить в Гренландии именной небоскреб: фотожаба

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

На фоне скандала с "покупкой Гренландии" американский лидер Дональд Трамп пообещал не возводить на территории этой датской автономии позолоченный небоскреб. Об этом он написал в Twitter, выложив иллюстрацию к шутке.

"Я обещаю не делать этого в Гренландии", - подписал Трамп картинку.

На фотожабе - небоскреб Trump International Hotel в Лас-Вегасе посреди рыбацких домиков в Гренландии.

Справка. В 2009 году Гренландия получила самоуправление, но Дания до сих пор контролирует международную политику острова и вопросы его обороны. Конституция Дании признает право острова на независимость. Если Гренландия станет суверенным государством, она потеряет ежегодные субсидии от Дании - около 483 млн евро. Это 60% бюджета Гренландии.