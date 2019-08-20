Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп обещает не строить в Гренландии именной небоскреб: фотожаба

Трамп обещает не строить в Гренландии именной небоскреб: фотожаба - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
20.08.2019, 06:49

История с тем, как президент США хочет "купить" территорию другой страны, получила продолжение в виде шутки от хозяина Белого дома

На фоне скандала с "покупкой Гренландии" американский лидер Дональд Трамп пообещал не возводить на территории этой датской автономии позолоченный небоскреб. Об этом он написал в Twitter, выложив иллюстрацию к шутке.

"Я обещаю не делать этого в Гренландии", - подписал Трамп картинку.

На фотожабе - небоскреб Trump International Hotel в Лас-Вегасе посреди рыбацких домиков в Гренландии.

Справка. В 2009 году Гренландия получила самоуправление, но Дания до сих пор контролирует международную политику острова и вопросы его обороны. Конституция Дании признает право острова на независимость. Если Гренландия станет суверенным государством, она потеряет ежегодные субсидии от Дании - около 483 млн евро. Это 60% бюджета Гренландии.

Напишите нам
гренландия шутка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 