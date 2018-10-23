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23.10.2018, 09:25

Трамп оказался националистом - видео

Трамп оказался националистом - видео - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Американский президент призвал называть его националистом, хотя это слово стало "старомодным"

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В понедельник, 22 октября, на митинге в Техасе в поддержку кандидата в Сенат от Республиканской партии Теда Круза президент США Дональд Трамп с гордостью заявил, что он является националистом. Об этом свидетельствует видео, распространенное CBS News.

"Вы знаете кто я? Я националист. Окей. Я националист", - сказал он.

Трамп отметил, что его критики считают слово националист "старомодным" и потому призвал своих симпатиков использовать его.

Американский лидер также заявил, что Демократическая партия​ хочет восстановить правление "коррумпированных, жаждущих власти глобалистов".

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября 2018 года. На них будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.

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Видео: CBS News

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Теги: выборы в США, националист, дональд трамп, национализм, демократическая патрия
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