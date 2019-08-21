Трамп определился с новым послом США в России

Джон Салливан Фото: Пресс-служба Госдепартамента

Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Джона Салливана, который сейчас является заместителем госсекретаря Майка Помпео. Об этом сообщает Голос Америки.

Ожидается, что Салливан заменит действующего посла Джона Хансмана, который написал заявку об отставке с 3 октября этого года.

"Джон Салливан пользуется большим уважением и мог бы быть отличным выбором для замены посла США в России", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

Джона Салливана назначили на должность заместителя госсекретаря США в 2017 году. Перед этим он работал в юридической фирме Mayer Brown LLP, а до этого - юристом в правительственных ведомствах США.

6 августа посол США в России Джон Хантсман подал в отставку . "Сейчас в американо-российских отношениях особо нечего делать", - сказал он.

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