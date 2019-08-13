Трамп отреагировал на взрыв ракеты в РФ: Это Skyfall. Нехорошо!

Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент со взрывом боевой ракеты на военном полигоне в Архангельской области РФ, где погибли местные военные, специалисты Росатома, а в окружающую среду якобы произошла утечка токсичного топлива и радиации. Об этом он написал в Twitter.
"У нас есть подобные, хотя и более совершенные, технологии. Взрыв российского Skyfall ("Буревестник" в классификации НАТО, - ред.) вызвал беспокойство людей насчет состояния воздуха вокруг объекта и далеко за ним. Нехорошо!" - отметил Трамп.
Это не подтверждено официально (и вряд ли когда-либо будет из-за секретности военных испытаний), однако различные источники и эксперты считают, что во время испытаний в Белом море разорвало именно 9M730 "Буревестник" - проект межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерным двигателем.
"Буревестник", если будет доведен до плановых показателей, будет запускаться в воздух при помощи обычного химического реактивного двигателя, а после набора скорости продолжать лететь за счет ядерной двигательной установки. По данным экспертов, это будет происходить на дозвуковых скоростях и относительно малых высотах.
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