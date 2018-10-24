Трамп ответил Путину на предложение встретиться

Президент США Дональд Трамп вероятно встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже на мероприятиях по случаю завершения Первой мировой войны. Об этом сообщает Reuters.
Предполагаемая встреча может состоятся 11 ноября.
После встречи Путина с советником Трампа Джоном Болтоном представители двух сторон достигли предварительных договоренностей по переговорам в Париже, но подробности еще обсуждаются.
Как стало известно, Путин сам попросил Болтона о встрече с Трампом.
Трамп 21 октября заявил о решении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) между США и Россией из-за несоблюдения со стороны Москвы.