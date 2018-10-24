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24.10.2018, 06:31

Трамп ответил Путину на предложение встретиться

Трамп ответил Путину на предложение встретиться - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США сказал, что встреча с президентом РФ в ноябре возможна

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Президент США Дональд Трамп вероятно встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже на мероприятиях по случаю завершения Первой мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

Предполагаемая встреча может состоятся 11 ноября.

После встречи Путина с советником Трампа Джоном Болтоном представители двух сторон достигли предварительных договоренностей по переговорам в Париже, но подробности еще обсуждаются.

Как стало известно, Путин сам попросил Болтона о встрече с Трампом

Трамп 21 октября заявил о решении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) между США и Россией из-за несоблюдения со стороны Москвы. 

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Теги: дональд трамп, владимир путин, встреча, париж
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