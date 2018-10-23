Путин просит о встрече с Трампом в Париже

Владимир Путин

commenthover

Президент РФ надеется на встречу в ноябре

Реклама

Реклама

Президент России Владимир Путин сообщил советнику Белого дома по вопросам национальной безопасности Джону Болтону, что хочет еще раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом, и предложил сделать это в Париже в следующем месяце. Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что Путин и Трамп приедут в Париж 11 ноября, чтобы принять там участие в мероприятиях, посвященных завершению Первой мировой войны.

Путин также сообщил Болтону, что Россию удивляют "недружественные" действия Вашингтона.

Читайте также: "Забили на нас": Кремль жалуется на решение Трампа - карикатура

Трамп 21 октября заявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) между США и Россией из-за несоблюдения со стороны Москвы. ДРСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Американский президент подтвердил намерение, но не отвергает возможности подписания нового соглашения - между США, Россией и Китаем.

В МИД РФ заявили, что в случае выхода США из договора России придется принимать меры военно-технического характера.