Трамп поставит иммиграцию в США на паузу: говорит, из-за коронавируса

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп собирается подписать распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

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По мнению американского лидера, сейчас "идет атака со стороны невидимого врага", и потому он приостанавливает иммиграцию, в том числе для "защиты рабочих мест американских граждан".

Ранее Трамп заявлял, что пик эпидемии в стране уже якобы пройден. Критики Трампа отмечают, что американский президент "может использовать пандемию для подавления иммиграции в целом".

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14 апреля 2020 года Трамп заявил, что карантин работает и рост заболеваемости COVID-19 в стране снижается.

16 апреля Трамп объявил, что пик заболеваемости в США пройден.

19 апреля он рассказал о планируемом ослаблении карантина в нескольких штатах в ближайшие дни.

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