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Трамп поставит иммиграцию в США на паузу: говорит, из-за коронавируса

Трамп поставит иммиграцию в США на паузу: говорит, из-за коронавируса - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
21.04.2020, 10:07

Американский президент считает, что в период эпидемии коронавируса стране следует защитить рабочие места американцев

Президент США Дональд Трамп собирается подписать распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

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По мнению американского лидера, сейчас "идет атака со стороны невидимого врага", и потому он приостанавливает иммиграцию, в том числе для "защиты рабочих мест американских граждан".

Ранее Трамп заявлял, что пик эпидемии в стране уже якобы пройден. Критики Трампа отмечают, что американский президент "может использовать пандемию для подавления иммиграции в целом".

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  • 14 апреля 2020 года Трамп заявил, что карантин работает и рост заболеваемости COVID-19 в стране снижается.
  • 16 апреля Трамп объявил, что пик заболеваемости в США пройден.
  • 19 апреля он рассказал о планируемом ослаблении карантина в нескольких штатах в ближайшие дни.

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Дарья Мостовая
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