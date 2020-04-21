Трамп поставит иммиграцию в США на паузу: говорит, из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп собирается подписать распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом он написал в Twitter.
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По мнению американского лидера, сейчас "идет атака со стороны невидимого врага", и потому он приостанавливает иммиграцию, в том числе для "защиты рабочих мест американских граждан".
Ранее Трамп заявлял, что пик эпидемии в стране уже якобы пройден. Критики Трампа отмечают, что американский президент "может использовать пандемию для подавления иммиграции в целом".
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